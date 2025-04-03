Посетившая 64 страны туристка назвала места, куда она не вернется – о них мечтают многие

Американка Элли Хаберс, которая успела до 30 лет посетить 64 страны мира, назвала пять популярных направлений, желанных среди многих туристов, куда она не хотела бы возвращаться снова. В своем блоге для Business Insider девушка рассказала, что она начала путешествовать с самого детства.
«У меня никогда не было конкретной цели, сколько стран я хочу посетить до 30 лет. Вместо этого я нацелилась на путешествия так часто, как позволял мой рабочий график и бюджет.
Разрываясь между семейными каникулами, поездками с подругами и путешествиями с мужем, я посетила 64 страны на шести континентах до 30 лет. Некоторые из этих направлений оправдали свою рекламную шумиху, но было несколько стран, которые не оправдали моих ожиданий, когда я туда отправилась», - призналась Элли.
Пять стран, которые разочаровали опытную туристку:
Южная Африка
«Многие в восторге от Южной Африки как от одной из лучших стран, которые они когда-либо посещали, поэтому это место было в моем списке желаний. Я наконец-то посетила ее в прошлом году, когда путешествовала вдоль побережья Южной Африки во время сафари с подругой.
Я была поражена пейзажами и богатой культурой страны. Ничто не сравнится с волнением от поиска »Большой пятерки« во время сафари. Мне также понравилось исследовать скрытые прибрежные жемчужины страны, от очаровательного залива Моссел до захватывающего парка слонов Аддо около Гкеберхи», - рассказала она.
Вместе с тем, неприятный осадок от поездки у путешественницы оставила ситуация с безопасностью. Во время поездки в Кейптаун местные гиды постоянно призывали их быть внимательными и подчеркивали высокий уровень преступности в городе, что создавало постоянный стресс.
«Иногда мне было трудно наслаждаться красотой Столовой горы и полуострова Кейп, когда беспокойство о безопасности всегда было где-то в глубине моего сознания. Из соображений предосторожности мы также избегали посещения мест ночью», - добавила Элли.
Греция
«Я была в Греции четыре раза, включая Афины, Санторини, Родос, Крит и Корфу. С каждым визитом там становилось все более многолюдно, особенно в таких популярных туристических местах, как Санторини. Например, чтобы увидеть знаменитый закат Санторини в Ие, мне пришлось сражаться с сотнями других туристов в узких переулках деревни», - пожаловалась она.
Также девушка отметила, что в летние и осенние месяцы погода в Греции была ужасно жаркой.
«Тем, кто хочет посетить Грецию, я бы посоветовала спланировать поездку в межсезонье, чтобы погода была прохладнее и меньше людей. Или я бы посоветовала отправиться в соседнюю Хорватию. Она так же красива, но обычно принимает на миллионы меньше посетителей в год», - добавила она.
Испания
«Как фанат круизов, я посетила много регионов по всей Испании, включая Барселону, Виго, Малагу, Кадис и Валенсию. Хотя мне особенно понравились более тихие, менее туристические города, такие как Ла-Корунья и Виго на севере Испании, я бы предпочел посетить новое место в будущем, например, Мальту или Азорские острова», - рассказала туристка.
Также она отметила, что ей было трудно приспособиться к некоторым аспектам жизни в стране.
«Местная культура сиесты также означала, что многие предприятия были закрыты большую часть дня, а ужин обычно подавался ночью. Как американка, я с трудом планировала свой график и приспосабливалась к рабочим часам и времени приема пищи, к которым я не привыкла дома», - пояснила Элли.
Кроме того, неприятный осадок у нее оставили протесты против чрезмерного туризма, которые охватили Испанию в последнее время.
Марокко
«Я с нетерпением ждала возможности посетить Марокко во время семестра за границей, так как это был мой первый визит в Африку. Я жажду подлинных впечатлений во время путешествий, особенно когда погружаюсь в совершенно новую культуру.
Поэтому я попыталась торговаться с продавцами на рынке Джемаа-эль-Фна в Марракеше, пробираясь по лабиринтным переулкам и пробуя смелую, незнакомую кухню. К сожалению, моя поездка оказалась омрачена некоторыми чрезмерно настойчивыми тактиками продаж продавцов и нежелательными заигрываниями со стороны некоторых местных жителей», - пояснила путешественница.
В частности она рассказала, что один продавец без разрешения схватил ее за руку и нанес на нее татуировку хной, а затем потребовал денег. Также во время поездки у нее чуть не украли кошелек.
«Я хотела бы, чтобы у меня были более реалистичные ожидания и чтобы я лучше подготовилась к безопасному и уверенному перемещению по оживленным рынкам», - отметила туристка.
Япония
Здесь главной проблемой для Элли стала цена вопроса - питание и проживание в крупных городах, таких как Токио, были чрезвычайно дорогими, и они с мужем с трудом вписывались в свой бюджет.
«Будучи высокими людьми, мы с мужем чувствовали себя тесно в нашем крошечном, бюджетном гостиничном номере, который напоминал студенческое общежитие. За те же 150 долларов за ночь мы могли остановиться в фешенебельном Le Meridian на Пхукете в Таиланде, одном из наших любимых мест в Азии», - пожаловалась она.
Также девушка призналась, что им было очень трудно найти рестораны в рамках их бюджета, а потому они в основном питались фастфудом и быстрых перекусов. Кроме того она отметила, что чувствовала себя более подавленной толпой в городе, чем ожидала.
«Если я смогу вернуться в Азию, я бы предпочла отправиться в Таиланд, где, как я знаю не понаслышке, проживание и питание будут значительно доступнее», - констатировала Элли.