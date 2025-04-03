Посетившая 64 страны туристка назвала места, куда она не вернется – о них мечтают многие

«У меня никогда не было конкретной цели, сколько стран я хочу посетить до 30 лет. Вместо этого я нацелилась на путешествия так часто, как позволял мой рабочий график и бюджет.

Разрываясь между семейными каникулами, поездками с подругами и путешествиями с мужем, я посетила 64 страны на шести континентах до 30 лет. Некоторые из этих направлений оправдали свою рекламную шумиху, но было несколько стран, которые не оправдали моих ожиданий, когда я туда отправилась», - призналась Элли.

Пять стран, которые разочаровали опытную туристку:

Южная Африка

«Многие в восторге от Южной Африки как от одной из лучших стран, которые они когда-либо посещали, поэтому это место было в моем списке желаний. Я наконец-то посетила ее в прошлом году, когда путешествовала вдоль побережья Южной Африки во время сафари с подругой.

Я была поражена пейзажами и богатой культурой страны. Ничто не сравнится с волнением от поиска »Большой пятерки« во время сафари. Мне также понравилось исследовать скрытые прибрежные жемчужины страны, от очаровательного залива Моссел до захватывающего парка слонов Аддо около Гкеберхи», - рассказала она.

Вместе с тем, неприятный осадок от поездки у путешественницы оставила ситуация с безопасностью. Во время поездки в Кейптаун местные гиды постоянно призывали их быть внимательными и подчеркивали высокий уровень преступности в городе, что создавало постоянный стресс.