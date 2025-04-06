ЭСТОНСКИЙ ПСИХОЛОГ Что такое думскроллинг, и как не утонуть в водовороте негативных новостей?

Мозг позитивно подкрепляет получение негативной информации дофамином - его часто называют гормоном удовольствия. «Это связано с инстинктом самосохранения. Словно мы изнутри получаем сигнал: "Молодец, ты обнаружил опасность! Ты выживешь"», - поясняет Франк.

Именно поэтому мы продолжаем прокручивать ленту в поисках дополнительных новостей. Мы чувствуем удовлетворение от того, что узнаем что-то новое. Это дает нам иллюзию безопасности.

Если же информация касается людей, с которыми мы себя каким-то образом ассоциируем, вырабатывается окситоцин, говорит психолог. Это так называемый гормон привязанности и эмпатии. Он усиливает нашу эмоциональную вовлеченность.

Проблема начинается там, где тревога и беспокойство становятся хроническими

«Прекратить просмотр новостей может быть трудно из-за того, что каждая негативная рождает в нас чувство тревоги, которое мы пытаемся успокоить поиском следующей», - предостерегает Евгения Франк.

Это нормально - бояться неизвестности. Нормально - беспокоиться из-за возможных неприятностей. Просто невозможно постоянно находиться в равновесии. Умение справляться с жизненным стрессом - один из базовых психологических навыков взрослого человека.

«Чтобы возвращаться в спокойное состояние, нужно уметь понимать, принимать и экологично проживать, и выражать свои чувства. Для этого важно развивать свой эмоциональный интеллект», - подчеркивает Франк.

Коротко по пунктам

1. Осознание проблемы

Первым шагом является признание того, что это поведение мешает жизни.

2. Идентификация триггеров