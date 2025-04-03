«Вот уже второй год я работаю удаленно и живу в разных странах мира. В начале января я собрала свои вещи в Малайзии и отправилась дальше - в девятую по счету страну: на Филиппины», - рассказывает о своем полном приключений новом этапе жизни путешественница Яаника Тамм.

«На самом деле, я собиралась поехать в Индию - даже билет уже был куплен, но поскольку мне безо всяких объяснений не выдали визу, пришлось заглянуть в свой список стран и выбрать оттуда просто следующую. На Филиппины я приехала совершенно без эмоций - усталость от предыдущих поездок, болезнь и давящие рабочие дедлайны сделали свое дело, так что ни сил, ни желания завышать ожидания не было».