Путешественник назвал три страны Африки, которые непременно нужно посетить

Как пишет Daily Express, Дрю Бински утверждает, что посетил все 54 страны Африки, и сделал краткий обзор своих любимых мест. Он сказал, что список удивит и шокирует любого, кто посетит Африку.

Танзания оказалась на первом месте в списке мест для посещения в Африке. Бински отметил, что поездка в Хадзабе была связана с «самыми крутыми людьми на свете». На втором месте оказалась Эфиопия, путешественник сказал, что он «одержим» этой страной, а Намибия замкнула тройку лидеров.

Танзания

Восточноафриканская страна Танзания с населением более 66 миллионов человек стала лучшим выбором Дрю среди стран Африки. Блогер сказал, что это его четвертая поездка в страну, и что он «не может насытиться этим местом прямо сейчас».

После общения с хадза, одной из последних оставшихся групп охотников-собирателей в Африке, Дрю посетил национальный парк Серенгети, где он увидел миграцию зебр и антилоп гну. Затем он отправился в знаменитый кратер Нгоронгоро на севере Танзании, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дрю также посетил гору Килиманджаро, самую большую отдельно стоящую гору в мире, а затем Занзибар, который, по его словам, является одним из «самых красивых пляжей в мире».