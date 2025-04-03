Стюардессы осматривают номера отелей как место преступления: почему они это делают

32-летняя бывшая стюардесса рассказала такое, что вскоре повергло людей в шок. В частности, ей всегда приходилось осматривать номера отелей во время заселения так, будто они являлись местом преступления, пишет Mirror. Поэтому она подготовила ряд основных советов, на которые стоит обратить внимание.

Первый из них - тщательно проверить зеркало в номере, ведь оно может быть не тем, чем кажется.

«Существуют двухсторонние зеркала, такие, как в допросных комнатах. Мы всегда проводим тест с пальцем. Если между вашим пальцем и его отражением есть зазор, это обычное зеркало. Если же отражение соприкасается с пальцем напрямую - это может говорить о проблеме», - сказала она.

Во-вторых, то, что многие путешественники держат зубные щетки в ванной, по ее словам, может быть небезопасным. «Мы слышали жуткие истории о том, как персонал использовал зубные щетки гостей для отвратительных вещей. Поэтому многие из нас хранят зубные щетки, лекарства и средства гигиены в сейфе», - отметила Барбибак.

Прежде чем лечь спать, 32-летняя женщина для обеспечения безопасности основательно проверяет номер. Она советует посмотреть за шторами, под кроватью и под простынями, нет ли постельных клопов. Также стоит заглянуть за вентиляционные отверстия, в дымовые датчики и даже в будильник.

Она также упомянула, что некоторые члены экипажа носят с собой портативные устройства для обнаружения скрытых камер или неизвестных сигналов.

Для безопасного сна она рекомендует дополнительные меры предосторожности, такие как портативный замок для усиления защиты двери и сигнализация-дверной стоппер, которая сработает при попытке взлома.