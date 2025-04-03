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ВРЕМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты апреля

Ольга Кирну
Ольга Кирну Фото: Промо

С 4 апреля начинается месяц Металлического Дракона и продлится он до 5 мая. Автор ежегодного «Календаря удачи», астролог Ольга Кирну подготовила прогноз на этот месяц для читателей портала Limon.ee.

Первый квартал 2025 года позади, и по китайскому календарю апрель завершает сезон весны. По словам астролога Ольги Кирну, нас ждут достаточно активные энергии - Металлический Дракон равнодушным не оставит. Многие выделятся из толпы своей позицией, индивидуальным взглядом на некоторые процессы и прямолинейностью. В месяце присутствует энергия слияния с годом, а значит, это также о дружелюбии и справедливости в обществе.

«Рекомендую устраивать мероприятия в этом месяце, так как ваши начинания будут поддержаны временем», - советует Ольга Кирну.

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