ВРЕМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты апреля

С 4 апреля начинается месяц Металлического Дракона и продлится он до 5 мая. Автор ежегодного «Календаря удачи», астролог Ольга Кирну подготовила прогноз на этот месяц для читателей портала Limon.ee.
Первый квартал 2025 года позади, и по китайскому календарю апрель завершает сезон весны. По словам астролога Ольги Кирну, нас ждут достаточно активные энергии - Металлический Дракон равнодушным не оставит. Многие выделятся из толпы своей позицией, индивидуальным взглядом на некоторые процессы и прямолинейностью. В месяце присутствует энергия слияния с годом, а значит, это также о дружелюбии и справедливости в обществе.