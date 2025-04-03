ВРЕМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты апреля

Первый квартал 2025 года позади, и по китайскому календарю апрель завершает сезон весны. По словам астролога Ольги Кирну, нас ждут достаточно активные энергии - Металлический Дракон равнодушным не оставит. Многие выделятся из толпы своей позицией, индивидуальным взглядом на некоторые процессы и прямолинейностью. В месяце присутствует энергия слияния с годом, а значит, это также о дружелюбии и справедливости в обществе.