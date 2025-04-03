СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ? Эстонский музыкант со слезами на глазах: последнее слово всегда остается за женщиной

Группа Respekt сбила своих поклонников с толку постом, который солист Кердо Мёльдер опубликовал в среду на Facebook. В своей записи он заявил, что свадебных приглашений ждать не стоит, и, сидя за рулем с глазами, полными слез, признался, что последнее слово всегда остается за женщиной. «Я для себя уяснил одну вещь. Как бы ты ни старался, как бы ни просил - последнее слово всегда за ней».