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СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ? Эстонский музыкант со слезами на глазах: последнее слово всегда остается за женщиной

Кердо Мельдер и Диана Клас.
Кердо Мельдер и Диана Клас. Фото: Kuvatõmmis «Kuuuurija» saatest

Группа Respekt сбила своих поклонников с толку постом, который солист Кердо Мёльдер опубликовал в среду на Facebook. В своей записи он заявил, что свадебных приглашений ждать не стоит, и, сидя за рулем с глазами, полными слез, признался, что последнее слово всегда остается за женщиной. «Я для себя уяснил одну вещь. Как бы ты ни старался, как бы ни просил - последнее слово всегда за ней».

«Мы не рассылали свадебные приглашения!! Так что… не ждите», - пишет музыкант Кердо Мёльдер в Facebook-посте, в котором сообщает, что отправляется в латвийскую Юрмалу.

«Кто-то просто разорвал их на куски. Потому что ложь не заслуживала того, чтобы быть напечатанной», - пишет он.

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