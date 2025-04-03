Снаружи отреставрированный дом, построенный в 1939 году на окраине Кадриорга в Таллинне, выглядит очень хорошо. Однако то, как выглядит одна из квартир, ошеломило даже опытного маклера Алгиса Либлика. Хотя это жилье выделяется необычным дизайном - ванной прямо в спальне, кухней из нержавеющей стали и множеством деревянных поверхностей, покрытых красным морилкой, - на рынке аренды такая экстравагантность скорее недостаток, который не компенсирует даже удачное расположение.

Особую сложность добавлял кроваво-красный пол, создававший иллюзию дорогого тикового дерева, но при этом выглядевший настолько вызывающе, что избавиться от этого оттенка было непросто.

Владелица квартиры Маргит давно мечтала, чтобы именно Мерлин помогла преобразить ее жилье, поэтому с воодушевлением отнеслась ко всем задумкам, которые рождались в голове дизайнера интерьера.

Впервые Мерлин предложила перекрасить кровать, каркас которой можно отнести к мягкой мебели. Всегда позитивная Маргит удивила Мерлин своим спокойствием и с радостью взялась за кисть, философски заметив: «Ну, если выйдет неудачно - значит, выйдет неудачно!»

Однако пол, ставший первой большой проблемой, сдерживал творческий порыв. Оставив его красным, невозможно было создать современный облик квартиры, но и покрасить паркет из тикового дерева - значило бы совершить настоящее преступление.