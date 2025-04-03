Холодильник забит полуфабрикатами: Меган Маркл снова уличили во лжи

Как пишет Daily Mail, в беседе с журналистами перед запуском коллекции своего лайфстайл-бренда As Ever, она проболталась, что ее холодильник забит полуфабрикатами.

Жена принца Гарри призналась, что часто дает своим детям замороженные куриные наггетсы на ужин, предварительно пожарив их, а также кормит их картофельными шариками и вегетарианскими бургерами. Однако ранее в шоу она делилась с гостями, что старается кормить сына и дочь свежеприготовленной едой.

Не так давно Меган жаловалась, что в детстве она была вынуждена есть пищу из телемагазина. В разговоре с Минди Калинг во втором эпизоде ​​герцогиня заявила, что, будучи ребенком, она проводила время одна, потому что ее родители работали:

«Я выросла с большим количеством фастфуда и также с большим количеством ужинов из телевизора. Кажется, что это совсем другое время, но это было так нормально с едой для детей, которую можно разогреть в микроволновке», - призналась Меган.

Томас Маркл, отец герцогини, услышав это, был крайне возмущен и сразу же рассказал журналистам, что слова его дочери не совсем соответствуют действительности. По его словам, он лично забирал Меган каждый день из школы или отправлял за ней машину, если был слишком занят, и водил ее в рестораны минимум три раза в неделю.

Первый сезон шоу Меган провалился, однако руководство Netflix решило продолжить его, заявив, что герцогиня «слишком недооценена» зрителями. Сама жена принца Гарри уже активно продвигает продолжение съемок у себя в соцсети.

Герцогиню еще до запуска проекта обвиняли в том, что она своровала идею и подачу у Памелы Андерсон, которая представила свою программу еще до Меган.