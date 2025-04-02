Какая польза от кефира для организма: ученые обнаружили неожиданное свойство продукта

Отмечается, на болезнь Альцгеймера приходится от 60 до 80 процентов всех случаев деменции, лекарств от которой не существует, поэтому важно сосредоточить свои усилия на том, чтобы предотвратить развитие этого недуга. И поможет в этом кефир.

Исследователи из Южной Америки и Дании вместе провели систематический обзор и мета-анализ кефира - разновидности ферментированного молока, поскольку уже были доказательства, что здоровый микробиом кишечника может играть определенную роль в профилактике болезни Альцгеймера. Свои выводы ученые опубликовали в апреле 2025 года.

Всего ученые провели семь исследований: четыре на грызунах (крысах и мышах), два на плодовых мушках и одно на людях.

В результате они сделали несколько выводов, в частности о том, что субъекты, которые употребляли кефир, имели меньшее накопление бета-амилоидного белка в мозге, более высокую антиоксидантную активность и снижение окислительного повреждения, уменьшение нервного воспаления, более низкий уровень гибели клеток мозга, улучшенные пути инсулина и глюкозы в мозге, восстановление слизистой оболочки кишечника.

В исследовании на людях кефир ассоциировался с высоким уровнем антиоксидантной активности и лучшими результатами нескольких тестов памяти для людей с диагнозом болезнь Альцгеймера.

Поскольку этот мета-анализ включал только одно исследование на людях, то нельзя с высокой уверенностью сказать, что эти результаты касаются людей, отмечают ученые и добавляют, что необходимо провести большие долгосрочные исследования на людях.

Впрочем, отмечается, даже если вас не волнует риск развития болезни Альцгеймера, кефир все равно может быть полезным для кишечника. Кроме того, что этот продукт является пробиотиком, он также богат другими полезными компонентами, такими как белок, ненасыщенные жирные кислоты, углеводы, витамины A, D, E и K, витамины группы B, кальций, фосфор, калий и цинк.