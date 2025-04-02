Сандера Фалилеева (50) обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия из-за инцидента на дороге в 2023 году. Сам мужчина оправдывает свои действия, ссылаясь на необходимость защиты в чрезвычайных ситуациях и призыв другого водителя к порядку, и обвиняет полицию и прокуратуру в фабрикации обвинений. По словам прокурора, оценка ситуации Фалилеевым не соответствует действительности - в том числе видеозаписи - и является чистой ложью и фантазией.

Бывший полицейский и спасатель Сандер Фалилеев утром 12 сентября 2023 года ехал по Таллиннской окружной дороге в сторону Тартуского шоссе, где недоразумение и раздражение, вызванные поведением другого водителя, привели к задержанию Фалилеева по обвинению в причинении телесных повреждений другому лицу.