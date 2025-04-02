Опытная туристка призналась, почему она разочаровалась в путешествиях

Опытная путешественница Кэти Лемон, которая годами ездила в отпуск абсолютно одна, в разговоре с Business Insider призналась, что со временем она разочаровалась в таком варианте отдыха, потому что начала чувствовать себя одинокой и бессмысленной.

«Путешествия были основной составляющей моей личности. Я не просто любила отпуск, я была путешественником - тем, кто живет с рюкзаком, выбирает места назначения по их удаленности от проторенных дорог и говорит "да" практически всему, что кажется приключением. Когда прошлым летом я чувствовала себя неважно, то сделала то, что раньше всегда работало: собрала сумку, забронировала билет в один конец и уехала», - рассказала Кэти.

Она признается, что ее первые несколько недель в Коста-Рике были идеальными, однако через какое-то время она поняла, что абсолютно ничего не ощущает.

«Когда мне было чуть больше 20, путешествовать в одиночку было волнительно. Это заставляло меня жить моментом. Каждый день был интенсивным курсом самостоятельности: изучение расписания автобусов, дегустация самой необычной уличной еды, которую я могла найти, и новые знакомства.

Теперь путешествия кажутся мне просто побегом. Я не открываю для себя ничего нового. Я не росту. Мне неинтересно, где я нахожусь», - поделилась она.

Кэти призналась, что даже начала скучать по вещам, о которых раньше никогда не задумывалась: знакомые лица, настоящая крепкая дружба на годы, любимая кофейня, планы, которые простираются дальше следующего рейса.

«В течение многих лет движение давало мне утешение. Пока я был в движении, мне никогда не приходилось думать над более сложными вопросами: чего я на самом деле хочу? Какую жизнь я пытаюсь построить? Путешествие дало мне так много, но оно также стало отвлекающим фактором.

Самым трудным было осознание того, что мне на самом деле нужно - то, что пугало меня больше всего - оставаться на одном месте достаточно долго, чтобы построить что-то настоящее», - заключила девушка.