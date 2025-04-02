Жан Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

Дело Ван Дамма расследует подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Яссы, сообщил портал Hotnews.

По словам адвоката Адриана Кукулиса, актера обвиняют в сексуальных связях с женщинами, которые на тот момент «заведомо подвергались эксплуатации».

Одна из жертв, которой сейчас 26 лет, рассказала, что события якобы происходили во французских Каннах более 10 лет назад.

Прокуроры рассмотрят жалобу и примут соответствующие меры. Организатором сети признан румынский бизнесмен Морел Болеа, президент некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.

Что известно о сети торговцев людьми Морела Болеа?

Болеа задержали в ноябре 2022 года по обвинению в торговле несовершеннолетними. Правоохранители начали расследование после ряда статей в СМИ о сексуальном и психологическом насилии над девушками в его организациях.

В деле организатора преступной сети отмечается, что с 2000 по 2016 годы несколько несовершеннолетних пострадавших попали к Болеа через неправительственную организацию и модельное агентство в муниципалитете Яссы.