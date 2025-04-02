Отношения с какой разницей в возрасте самые крепкие?

Со стороны отношения с разницей в возрасте могут показаться легкой мишенью для осуждения. А если речь идет о публичных людях, они зачастую подвергаются куда более пристальному вниманию и критике, когда заводят роман с заметно старшим или младшим партнером - особенно если это кажется повторяющимся сценарием. Однако эксперты утверждают, что если все происходит в рамках закона, то не существует идеальной разницы в возрасте, которая должна быть между двумя людьми.