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Отношения с какой разницей в возрасте самые крепкие?

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Со стороны отношения с разницей в возрасте могут показаться легкой мишенью для осуждения. А если речь идет о публичных людях, они зачастую подвергаются куда более пристальному вниманию и критике, когда заводят роман с заметно старшим или младшим партнером - особенно если это кажется повторяющимся сценарием. Однако эксперты утверждают, что если все происходит в рамках закона, то не существует идеальной разницы в возрасте, которая должна быть между двумя людьми.

«Мы не выбираем, в кого влюбляться», - говорит консультант Седеф Салим в интервью порталу metro.co.uk.

«Несмотря на то, что в обществе и культуре нередко встречаются предубеждения в отношении пар с большой разницей в возрасте, все сводится исключительно к этим двоим и той связи, которая между ними возникла».

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