БЕЗОПАСНО ЛИ? Жители Эстонии жалуются на готовую еду из местных магазинов

В начале марта латвийские соцсети взбудоражило видео: на нем девушка в зоне готовых горячих блюд магазина Rimi пробует соус прямо с ложки, а затем выплевывает его обратно в емкость. Этот случай попал на камеру, и возник вопрос - кто в Эстонии следит за порядком в этой зоне и какого качества продукты оказываются на прилавках?