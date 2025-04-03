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БЕЗОПАСНО ЛИ? Жители Эстонии жалуются на готовую еду из местных магазинов

Прилавок с горячей едой. Фото иллюстративное.
Прилавок с горячей едой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В начале марта латвийские соцсети взбудоражило видео: на нем девушка в зоне готовых горячих блюд магазина Rimi пробует соус прямо с ложки, а затем выплевывает его обратно в емкость. Этот случай попал на камеру, и возник вопрос - кто в Эстонии следит за порядком в этой зоне и какого качества продукты оказываются на прилавках?

Время от времени каждому из нас хочется сэкономить время и купить готовую еду в магазине. Но многие ли задумываются о том, какого она качества, из каких продуктов приготовлена и насколько гигиенично ее употреблять?

Всего несколько недель назад шокирующий инцидент, произошедший в одном из магазинов Rimi в Латвии, вызвал недовольство покупателей и опасения по поводу стандартов качества продуктов питания, особенно на открытых витринах.

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