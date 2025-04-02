Почему полезно есть фисташки: названы пять преимуществ этих орехов

Эти немного сладковатые орехи очень вкусные, благодаря чему они являются идеальными для приготовления пищи, выпечки и перекусов. А издание Verywellhealth назвало пять преимуществ фисташек для здоровья.

1. Снижают артериальное давление

​Фисташки могут помочь снизить артериальное давление. Исследование показало, что потребление этого продукта значительно снижает систолическое артериальное давление, то есть верхнее число, которое вы получаете при измерении давления. Однако, отмечается, они не снижают диастолическое давление (нижнее число результата измерения).

2. Снижают уровень холестерина

Исследования также показывают, что фисташки могут снижать уровень холестерина. Они, в частности, способны улучшить такие факторы риска, как общий холестерин, соотношение общего холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), а также триглицериды (жир в крови).

3. Помогают при похудении

Ученые обнаружили, что регулярное потребление фисташек связано с увеличением потребления пищевых волокон и уменьшением - сладкого. Люди, которые едят фисташки, легче теряют вес, у них уменьшается талия, индекса массы тела и даже рацион питания.

Потребление фисташек влияет на потерю веса, поскольку они повышают чувство сытости. В конечном итоге это приводит к тому, что люди употребляют меньше калорийной и вредной пищи.

4. Улучшают здоровье кишечника