В сети показали новое фото Адриано Челентано: как сейчас выглядит 87-летний артист

В соцсетях показали «свежее» фото легендарного итальянского артиста и актера Адриано Челентано. Длительное время 87-летний певец не появляется на публике, но благодаря новому кадру стало известно, как он сейчас выглядит, пишет Униан.
Фото опубликовали на странице Primo Ascolto в Facebook. На снимке известный исполнитель показался без привычного для себя аксессуара - очков. Заметно, что Челентано изрядно изменился за последнее время, в частности, он поседел и потерял часть волос.
В то же время, несмотря на свой возраст, знаменитость до сих пор прекрасно выглядит и остается культовой персоной в Италии и во всем мире. Он сделал немалый вклад в музыкальную индустрию и кинематограф. Даже после завершения своей карьеры им до сих пор интересуются поклонники, а его хиты звучат на многих событиях и на радио.
На новом фото обладатель премий «Золотой глобус», «Серебряная лента» и «Давид ди Донателло» показался в автомобиле. Он позировал на камеру в черной футболке, а за спиной артиста виднелась черная подушка. Звезда сцены смотрел в камеру и махал рукой.