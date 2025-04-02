В сети показали новое фото Адриано Челентано: как сейчас выглядит 87-летний артист

Фото опубликовали на странице Primo Ascolto в Facebook. На снимке известный исполнитель показался без привычного для себя аксессуара - очков. Заметно, что Челентано изрядно изменился за последнее время, в частности, он поседел и потерял часть волос.

В то же время, несмотря на свой возраст, знаменитость до сих пор прекрасно выглядит и остается культовой персоной в Италии и во всем мире. Он сделал немалый вклад в музыкальную индустрию и кинематограф. Даже после завершения своей карьеры им до сих пор интересуются поклонники, а его хиты звучат на многих событиях и на радио.