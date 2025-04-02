Названы города Европы, где туристам дешевле и дороже всего обходятся еда и напитки

Многие туристы стараются максимально сэкономить во время отдыха. Однако довольно часто недостаточно просто найти дешевые билеты на авиарейсы, важно также понимать, насколько дорого вам обойдутся базовые потребности в пункте назначения, включая питание.

Платформа бронирования путешествий Omio определила города Европы, где питание вне дома не приведет вас к банкротству. В частности, они изучили среднюю стоимость еды, капучино, местного и импортного пива в местных заведениях.

Возглавила рейтинг Приштина - столица частично признанной балканской страны Косово, где средняя стоимость обеда составляет 4,18 фунта стерлингов (около 225 гривен), местное пиво обойдется всего в 1,67 фунта стерлингов (около 90 гривен), а капучино - всего в 1,02 фунта стерлингов (около 55 гривен), цитирует результаты исследования журнал Time Out.

Также в тройку городов с самым дешевым питанием в кафе и ресторанах вошли два других направления Балкан - Сараево (Босния и Герцеговина) и Скопье (Северная Македония). В целом, десятку составили исключительно города Восточной и Центральной Европы.

Самые дешевые города Европы для еды и напитков:

Приштина, Косово

Сараево, Босния и Герцеговина

Скопье, Северная Македония

Кишинев, Молдова

Минск, Беларусь

Подгорица, Черногория

Прага, Чехия

Будапешт, Венгрия

София, Болгария

Тирана, Албания

Дороже всего питание в заведениях туристам обходится в норвежской столице Осло, где обед в среднем стоит 20,30 фунта стерлингов (около 24,3 евро), местное пиво - 8,83 фунта стерлингов (около 11 евро), а капучино - 3,70 фунта стерлингов (около 4,5 евро).

Самые дорогие города Европы для еды и напитков:

Осло, Норвегия

Вадуц, Лихтенштейн

Рейкьявик, Исландия

Копенгаген, Дания

Берн, Швейцария

Монако

Дублин, Ирландия

Хельсинки, Финляндия