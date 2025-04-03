ГОРОСКОП НА 3 АПРЕЛЯ Близнецам важно соблюдать осторожность, у Водолеев неоднозначный день

Лев

Обратите особое внимание на свои отношения с любимым человеком: могут возникнуть серьезные проблемы, решение которых потребует от вас и упорства, и творческого подхода, и подлинного гуманизма. Это не самый лучший день для начала романа - вы склонны выдавать желаемое за действительное, создавая таким образом благотворную почву для будущих серьезных проблем. Впечатление от давно запланированной поездки могут испортить мелкие, но многочисленные недоразумения.

Можно достичь заметных успехов в работе, справиться с задачами, которые долгое время казались неразрешимыми вашим коллегам и деловым партнерам. Не стоит настаивать на встречах с влиятельными людьми или представителями государственных организаций: день для таких контактов не самый благоприятный.

Дева

Ваша сила - в умении находить общий язык с совершенно разными людьми. Наступил замечательный день для того, чтобы поделиться с кем-то наиболее обременительными обязанностями, доверить помощникам дела, которые не вызывают у вас интереса, и позволить близким людям решение тех проблем, с которыми они в состоянии справиться самостоятельно. Вы же имеете все шансы преуспеть в действительно важной для вас сфере, однако для этого придется сосредоточиться и не обращать внимания на мелочи.