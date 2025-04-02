Ср, 2.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ В Сети распространяются опасные советы по тренировкам к лету

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Все мы через это проходили, и в январе говорим себе: «Новый год - новый я». Обещаем вести здоровый образ жизни весь год, но к апрелю от этих намерений остаются лишь смутные воспоминания. Так, летний отпуск неумолимо приближается, из-за чего многие прибегают к экспресс-диетам.

Разумеется, такие методы не работают. Плохая новость для тех, кто пытается привести себя в форму: по-настоящему действенные и устойчивые диеты требуют времени и постоянных усилий - даже после достижения цели.

Однако социальные сети часто уверяют нас в обратном: будто бы быстро достичь желаемой формы все же возможно. Тренер Донна Калландер объясняет в интервью Indy100, почему ваш любимый фитнес-тренд может быть не лучшим выбором.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх