Все мы через это проходили, и в январе говорим себе: «Новый год - новый я». Обещаем вести здоровый образ жизни весь год, но к апрелю от этих намерений остаются лишь смутные воспоминания. Так, летний отпуск неумолимо приближается, из-за чего многие прибегают к экспресс-диетам.
Для подписчиков
ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ В Сети распространяются опасные советы по тренировкам к лету
Разумеется, такие методы не работают. Плохая новость для тех, кто пытается привести себя в форму: по-настоящему действенные и устойчивые диеты требуют времени и постоянных усилий - даже после достижения цели.