ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ В Сети распространяются опасные советы по тренировкам к лету

Все мы через это проходили, и в январе говорим себе: «Новый год - новый я». Обещаем вести здоровый образ жизни весь год, но к апрелю от этих намерений остаются лишь смутные воспоминания. Так, летний отпуск неумолимо приближается, из-за чего многие прибегают к экспресс-диетам.