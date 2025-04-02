«Как известно, смена ценников в наших магазинах проводится вручную, и поэтому время от времени могут случаться такие ошибки из-за человеческого фактора», - подтверждает руководитель отдела коммуникаций магазина. Департамент защиты прав потребителей и технадзора рекомендует обращать внимание на ошибки непосредственно в магазине, а не в социальных сетях.
«Скидка по-эстонски!» Ошибка на ценнике развеселила пользователей соцсети
На Reddit делятся снимком ценника в Maxima, который вызывает вопросы.
«Возможно только в Maxima», - шутят в комментариях.
Хотя на первый взгляд кажется, что покупка двух упаковок сыра с клиентской картой должна быть выгоднее, небольшие математические подсчеты показывают, что это вовсе не так. Цена «кампания» на самом деле оказывается дороже.
«Ты ведь не забыл сказать "спасибо"?» - шутят в комментариях под постом. «Большая и яркая вывеска = суперсделка!»
Некоторые замечают, что если не умеешь считать, то останешься без денег. «Еще наши предки говорили, что у глупцов деньги отобрать - святое дело», - пишет кто-то.
Руководитель отдела коммуникаций Maxima Яника Яаго признает, что на ценнике в магазине действительно указана неправильная цена.
«Обычная цена товара должна быть не 1,19 евро, а 1,69 евро», - отмечает она.
«Как известно, смена ценников в наших магазинах проводится вручную, и поэтому время от времени такие ошибки могут случаться из-за человеческого фактора», - признает Яаго.
На вопрос, сообщают ли магазины о таких ошибках или они попадают только в социальные сети, Яаго отвечает: «Наши уважаемые клиенты всегда информируют нас, если случается подобное. Благодаря этому мы, как правило, быстро устраняем такие ошибки».
«Мы очень благодарны нашим клиентам за это и всегда призываем их обращаться к нам, чтобы вместе поднять уровень обслуживания», - говорит она.
Руководитель отдела коммуникаций Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) Аап Андреас Ребас отмечает, что к ним поступает лишь небольшое количество жалоб на некорректную информацию о ценах. «В розничной торговле время от времени случаются человеческие ошибки. Мы рекомендуем обращать внимание на неточности прямо в магазине, чтобы продавец мог исправить их как можно быстрее. В TTJA поступают единичные жалобы на неверную информацию о ценах, и, как правило, после их замечания нарушение устраняется», - объяснил он.