«Скидка по-эстонски!» Ошибка на ценнике развеселила пользователей соцсети

На Reddit делятся снимком ценника в Maxima, который вызывает вопросы.

«Возможно только в Maxima», - шутят в комментариях.

Хотя на первый взгляд кажется, что покупка двух упаковок сыра с клиентской картой должна быть выгоднее, небольшие математические подсчеты показывают, что это вовсе не так. Цена «кампания» на самом деле оказывается дороже.

«Ты ведь не забыл сказать "спасибо"?» - шутят в комментариях под постом. «Большая и яркая вывеска = суперсделка!»

Некоторые замечают, что если не умеешь считать, то останешься без денег. «Еще наши предки говорили, что у глупцов деньги отобрать - святое дело», - пишет кто-то.

Кампания в Maxima. Фото: Kuvatõmmis Redditist

Руководитель отдела коммуникаций Maxima Яника Яаго признает, что на ценнике в магазине действительно указана неправильная цена.

«Обычная цена товара должна быть не 1,19 евро, а 1,69 евро», - отмечает она.

Правильный ценник в рекламе Maxima. Фото: Maxima

«Как известно, смена ценников в наших магазинах проводится вручную, и поэтому время от времени такие ошибки могут случаться из-за человеческого фактора», - признает Яаго.

На вопрос, сообщают ли магазины о таких ошибках или они попадают только в социальные сети, Яаго отвечает: «Наши уважаемые клиенты всегда информируют нас, если случается подобное. Благодаря этому мы, как правило, быстро устраняем такие ошибки».

«Мы очень благодарны нашим клиентам за это и всегда призываем их обращаться к нам, чтобы вместе поднять уровень обслуживания», - говорит она.

Руководитель отдела коммуникаций Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) Аап Андреас Ребас отмечает, что к ним поступает лишь небольшое количество жалоб на некорректную информацию о ценах. «В розничной торговле время от времени случаются человеческие ошибки. Мы рекомендуем обращать внимание на неточности прямо в магазине, чтобы продавец мог исправить их как можно быстрее. В TTJA поступают единичные жалобы на неверную информацию о ценах, и, как правило, после их замечания нарушение устраняется», - объяснил он.