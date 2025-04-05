ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Житель Ида-Вирумаа выиграл более 600 тысяч евро, а взрослую поклонницу ждал жаркий поцелуй от The Game

Теплая весенняя погода на этой неделе сказалась и на новостях. Все дни царило настроение достижений и ярких событий. Радовали как успехи эстонских спортсменов, так и повседневные истории самих жителей.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Так, в субботу, 29 марта, в Ласнамяэ прошло необычное мероприятие - встреча собак породы сиба-ину. Мероприятие посетил репортер портала Limon.ee и узнал, за что хозяева так любят японскую породу собак.
По словам жительницы Ласнамяэ Вероники, сиба-ину нравятся ей именно из-за их характера: «Он очень похож на мой. Эти собаки самодостаточные, не со всеми идут на контакт. Немножечко интроверты, но очень-очень умные!»
Хозяева сиба-ину отмечают, что эта порода отлично подойдет активным людям, так как порода охотничья. Однако предостерегают, что в качестве первой собаки, а также для семьи, где есть маленькие дети, сиба-ину - не лучший выбор. «Ее одну должны любить. Эта порода слегка эгоистичная и ревнивая», - объясняет Вероника.
Во вторник, 1 апреля, в Таллинне выступил легендарный 45-летний рэпер The Game (настоящее имя - Джейсон Террелл Тейлор). Артист буквально лишил эстонскую публику дара речи. Во время концерта он приглашал на сцену зрителей, и одной из счастливиц стала женщина, пришедшая на вечеринку с сыном.
Стоять с мировой звездой на одной сцене - уже незабываемое событие. Но смелую мать ждал куда более приятный сюрприз. Рэпер надел на голову взрослой поклонницы кепку, повесил фанатке на шею массивную цепь, и - вдобавок ко всему - еще и поцеловал ее!
И хотя День смеха отмечался в минувший вторник, друзья решили разыграть Сандера спустя несколько дней. Это был обычный день, когда на пороге жителя Эстонии появились его друзья с гигантским посадочным талоном.
Несмотря на то, что поездку в Лондон Сандер не планировал, от путешествия он не отказался. А своим огромным посадочным талоном поднял настроение всем попутчикам и сотрудникам Таллиннского аэропорта, где посадка прошла без каких-либо проблем.
2 апреля навсегда запомниться жителю Йыхви, ведь именно в этот день он забрал самый крупный лотерейный выигрыш 2025 года - джекпот Bingo Loto - 644 969,40 евро.
«Победителем стал мужчина средних лет из Йыхви, который купил свой билет в интернете. О своем выигрыше он узнал сразу после розыгрыша, когда увидел сообщение о выигрыше на своем телефоне. Его удивление стало большим, когда выяснилось, что он выиграл джекпот. Даже сегодня, разговаривая с ним по телефону, эмоции были вполне ощутимы. Победа в джекпоте по-прежнему кажется ему невероятной, и это еще не совсем дошло до него», - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Агнан.
Победитель лотереи работает в сфере производства мебели, и у него уже есть четкий план, как распорядиться своим выигрышем. Большая часть суммы будет инвестирована в его дом. На путешествие он тратить деньги не планирует. В лотерейные игры он играет еще со времен кроны, раньше чаще, а в последнее время реже.
Не перестает нас радовать и Нина Петрыкина, которая вновь вошла в историю, показав лучший результат Эстонии на чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам двух программ фигуристка набрала 196,67 балла, заняв итоговое восьмое место. Это лучший результат в истории Эстонии на ЧМ по фигурному катанию.
«Я очень счастлива. Чувствую, что справилась с собой, потому что сезон был для меня действительно непростым. Это было трудно, но я все довела до конца, все откатала», - сказала Нина Петрыкина в интервью Postimees через час после окончания соревнований.
Согласно недавно принятым изменениям в правилах МОК и Международного союза конькобежцев, страна спортсмена, занявшего место с третьего по десятое, получает одну гарантированную путевку на Олимпиаду. Вторую придется завоевывать в сентябре на квалификационных соревнованиях в Пекине. Но бороться за нее сможет уже не Петрыкина - это должен будет сделать кто-то другой.
На прошедшем в минувшие выходные престижном этапе Гран-при в Тье (Франция) сборная Эстонии по художественной гимнастике заняла первое место. Поздравляем!
Команда, принесшая Эстонии первую в истории победу на этапе Гран-при по гимнастике, набрала в многоборье 43 балла, опередив Францию (40,650) и Венгрию (38,100). В финале с комбинированными предметами (два обруча, три мяча - прим. ред.) эстонки также завоевали золотую медаль с результатом 24,350, а в финале с лентами (пять лент - прим. ред.) заняли высокое четвертое место.
В состав сборной Эстонии по художественной гимнастике в категории мастерства входят Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Ксения Ожигина, Йоханна Симоне Пертенс и Ника Оборская. Тренеры команды - Ирина Стадник и Юлия Темушкина.
Особую значимость победе сборной придает тот факт, что позади остались команды Франции и Украины, которые выступали на Олимпийских играх: француженки заняли в Париже шестое место, украинки - седьмое.
Лучшая шахматистка Эстонии Май Нарва блестяще стартовала на женском чемпионате Европы, который проходит на греческом острове Родос. Она выиграла три первых партии и вышла в лидеры турнира!
В первом туре обладательница рейтинга Elo 2380 одержала победу над представительницей Словакии Викторией Надьзамовой (2122), а затем обыграла сербку Аделу Великич (2214).
После второго тура в группе лидеров было 15 шахматисток, набравших по два очка, и среди них уже не было легких соперниц. В третьем туре, который, как и весь турнир, проходит по швейцарской системе, соперницей Нарва стала немецкая гроссмейстер Жозефина Хайнеманн (2297).
Поскольку большинство партий среди лидеров завершились вничью, после тура, проходившего 2 апреля, с максимальным результатом продолжают лишь три шахматистки: Нарва, Элин Реберс (Нидерланды) и Анастасия Киртадзе (Грузия). Но дополнительные показатели у нашей спортсменки лучше!
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