ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Житель Ида-Вирумаа выиграл более 600 тысяч евро, а взрослую поклонницу ждал жаркий поцелуй от The Game

Пассажиров рейса Ryanair из Таллинна в Лондон удивил окружающих своим посадочным талоном. Фото: Kristiina Killo

И хотя День смеха отмечался в минувший вторник, друзья решили разыграть Сандера спустя несколько дней. Это был обычный день, когда на пороге жителя Эстонии появились его друзья с гигантским посадочным талоном.

Несмотря на то, что поездку в Лондон Сандер не планировал, от путешествия он не отказался. А своим огромным посадочным талоном поднял настроение всем попутчикам и сотрудникам Таллиннского аэропорта, где посадка прошла без каких-либо проблем.

Житель Ида-Вирумаа выиграл джекпот Bingo Loto. Фото: Marko Saarm / Sakala

2 апреля навсегда запомниться жителю Йыхви, ведь именно в этот день он забрал самый крупный лотерейный выигрыш 2025 года - джекпот Bingo Loto - 644 969,40 евро.

«Победителем стал мужчина средних лет из Йыхви, который купил свой билет в интернете. О своем выигрыше он узнал сразу после розыгрыша, когда увидел сообщение о выигрыше на своем телефоне. Его удивление стало большим, когда выяснилось, что он выиграл джекпот. Даже сегодня, разговаривая с ним по телефону, эмоции были вполне ощутимы. Победа в джекпоте по-прежнему кажется ему невероятной, и это еще не совсем дошло до него», - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Агнан.​