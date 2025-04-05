Почему не надо привязывать ленточки к чемоданам: работник аэропорта назвал важную причину

Яркая ленточка, завязанная на ручке чемодана, кажется простым решением, чтобы быстро узнать свои вещи. Однако сотрудник службы багажа аэропорта Дублина предупредил пассажиров, что это безобидное на первый взгляд действие может сыграть злую шутку, пишет Mirror.

«Ленты, которые люди привязывают к чемоданам, чтобы легче их идентифицировать, могут создавать проблемы при сканировании багажа в багажном отделении», - отметил он.

И предупредил, что если чемодан не удастся отсканировать автоматически, его отправят на ручную проверку, что повышает риск того, что он и вовсе не попадет на борт.