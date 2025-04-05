Почему не надо привязывать ленточки к чемоданам: работник аэропорта назвал важную причину

Ожидание багажа на «карусели» в аэропорту может казаться бесконечным процессом. Ситуация ухудшается еще сильнее, когда все чемоданы на конвейере выглядят одинаково. Существует множество способов выделить свой багаж, и многие путешественники выбирают классический метод - повязать ленту, пишет Униан.
Яркая ленточка, завязанная на ручке чемодана, кажется простым решением, чтобы быстро узнать свои вещи. Однако сотрудник службы багажа аэропорта Дублина предупредил пассажиров, что это безобидное на первый взгляд действие может сыграть злую шутку, пишет Mirror.
«Ленты, которые люди привязывают к чемоданам, чтобы легче их идентифицировать, могут создавать проблемы при сканировании багажа в багажном отделении», - отметил он.
И предупредил, что если чемодан не удастся отсканировать автоматически, его отправят на ручную проверку, что повышает риск того, что он и вовсе не попадет на борт.
Мужчина посоветовал часто летающим пассажирам снимать старые наклейки с чемодана, так как они могут вызывать путаницу при сканировании. И не возить с собой марципан. Оказывается, из-за своей плотной консистенции (смесь миндаля, сахара и яиц) марципан может напоминать по плотности некоторые взрывчатые вещества.