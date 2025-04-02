Актриса, сыгравшая в сериале «Сваты»​, заявила о серьезных проблемах со здоровьем

По словам артистки, на последних месяцах беременности она заметила резкое ухудшение зрения. В Instagram Анна отметила, что такое уже прослеживалось и во время вынашивания первенца, сына Миши .

Знаменитость объясняет, что без очков чувствует себя как в состоянии алкогольного опьянения. К тому же Кошмал рассказала об интересном факте - уже несколько лет подряд она не употребляет никакого алкоголя.

«На последних месяцах беременности немного снизилось зрение. В прошлый раз тоже так было. Знаете, я уже два года как полностью отказалась от алкоголя и не планирую возвращаться к этому. Но я поняла, что с моим зрением мне он и не надо. Просто сняла очки, и уже один в один, словно подшофе», - написала Кошмал.