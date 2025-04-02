Туристов предупреждают: в Испании за это штрафуют на сумму до 600 евро

Уточняется, что в некоторых частях Испании за распитие алкоголя на улице вас могут оштрафовать на сумму до 600 евро.

«В некоторых районах Испании распитие алкоголя на улице незаконно, за что вам выпишут штраф. Действуют строгие меры контроля за распитием спиртных напитков и сексуальной активностью в общественных местах, в том числе на пляжах», - сказано в объявлении министерства.

Закон, ограничивающий продажу и доступность алкоголя в определенных районах, действует на Балеарских островах, включая Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальма и Ибицу. Туристов штрафуют за публичное распитие спиртных напитков, которое «нарушает спокойствие окружающих и привлекает внимание людей», пишет УНИАН.