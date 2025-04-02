Известная скандальная певица обвинила отца своих детей в покушении на убийство

Певица рассказала, что музыкант умолял ее все вернуть (артистка подала заявление на развод в августе 2024 года) и заявлял, что в противном случае сведет счеты с жизнью.

«Я молчала, но на самом деле держала в себе столько всего», - разоткровенничалась Карди Би в прямом эфире в соцсети X.

Далее Offset угрожал и самой Карди - пообещал, что «заберет и ее жизнь». Также музыкант отправил ее новому бойфренду видео полового акта Карди Би с Migos.

«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения, пытаясь опустить меня ниже плинтуса. Я так устала от этого», - заявила звезда. Карди упомянула и то, что Offset и его новая девушка - предположительно модель Мелани Джейда - отправляли ей аудиозаписи эротического содержания.

Певица на протяжении нескольких лет то расставалась, то сходилась с рэпером. Еще в сентябре 2020 года сообщалось, что она подала на развод с Offset, но буквально в следующем месяце выяснилось, что пара снова вместе. В декабре 2023 года Карди призналась, что снова одинока, а спустя пять месяцев опять вернулась к артисту. В августе 2024-го она еще раз подала на развод - тогда же она объявила о третьей беременности.

Ранее Карди Би говорила, что Offset вместе со своей матерью ограбил ее.