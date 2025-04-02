ВИДЕО Дуэйн «Скала» Джонсон едва не погиб в авиакатастрофе​

52-летний актер как раз направлялся в Хьюстон, штат Техас, вылетев с Гавайев, на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.

«Я дома на Гавайях, и как раз сейчас я должен был быть в Хьюстоне, штат Техас… Я был готов ехать. Господи, я был очень рад приехать в Техас, чтобы оторваться со всеми игроками, болельщиками и тренерами. Я просто очень расстроен, что не смогу быть там, и мне очень жаль», - сказал он в видео, опубликованном в X. Дуэйн «Скала» Джонсон​ рассказал, что проблема возникла всего «​через 35-40 минут» после взлета.

Super bummed I can’t be in Texas but so grateful we were able to land the plane safely.



So sorry to our @TheUFL fans, players, coaches, staff and our teams at @FOXSports @espn I’m not there.



Let’s have a great season 2 opening weekend, have fun, and ball out. pic.twitter.com/9FgwLIUSS5 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 29, 2025

Пилот рассказал, что причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики. И Дуэйн Джонсон признался, что хотя пилот пообещал благополучно вернуть его на Гавайи, он очень испугался.