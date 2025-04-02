Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, как его частный самолет Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов, едва не рухнул в океан из-за серьезной неполадки, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Дуэйн «Скала» Джонсон едва не погиб в авиакатастрофе
52-летний актер как раз направлялся в Хьюстон, штат Техас, вылетев с Гавайев, на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.
«Я дома на Гавайях, и как раз сейчас я должен был быть в Хьюстоне, штат Техас… Я был готов ехать. Господи, я был очень рад приехать в Техас, чтобы оторваться со всеми игроками, болельщиками и тренерами. Я просто очень расстроен, что не смогу быть там, и мне очень жаль», - сказал он в видео, опубликованном в X. Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что проблема возникла всего «через 35-40 минут» после взлета.
Super bummed I can’t be in Texas but so grateful we were able to land the plane safely.— Dwayne Johnson (@TheRock) March 29, 2025
So sorry to our @TheUFL fans, players, coaches, staff and our teams at @FOXSports @espn I’m not there.
Let’s have a great season 2 opening weekend, have fun, and ball out. pic.twitter.com/9FgwLIUSS5
Пилот рассказал, что причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики. И Дуэйн Джонсон признался, что хотя пилот пообещал благополучно вернуть его на Гавайи, он очень испугался.
«Пилот сказал, что есть некоторые проблемы, которые мы можем решить, пока находимся в воздухе, а есть и такие, которые не можем, особенно пока - над океаном, и когда компьютер самолета пишет: "Больше не летайте над океаном, вам нужно вернуться на посадку"», - рассказал актер.
Дуэйн признался, что стал думать о плохом и задаваться вопросом: «Неужели это все?»
Но в итоге он выпил двойную порцию бурбона и, пока самолет не вернулся в аэропорт, не мог успокоиться. А потом заявил, что очень благодарен тому, что снова оказался на земле.
«Потом понимаешь, что ты думаешь и переживаешь о всякой ерунде, которая не имеет значения. Вчера вечером у меня был один из таких моментов. В общем: я благодарен, что снова на земле. Я благодарен, что снова дома на Гавайях. Очень расстроен, что не могу быть там, в Техасе», - резюмировал Дуэйн.