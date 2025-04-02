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ВИДЕО Дуэйн «Скала» Джонсон едва не погиб в авиакатастрофе​

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Дуэйн Джонсон.
Дуэйн Джонсон. Фото: Jordan Strauss

Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, как его частный самолет Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов, едва не рухнул в океан из-за серьезной неполадки, пишет Фокус.

52-летний актер как раз направлялся в Хьюстон, штат Техас, вылетев с Гавайев, на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.

«Я дома на Гавайях, и как раз сейчас я должен был быть в Хьюстоне, штат Техас… Я был готов ехать. Господи, я был очень рад приехать в Техас, чтобы оторваться со всеми игроками, болельщиками и тренерами. Я просто очень расстроен, что не смогу быть там, и мне очень жаль», - сказал он в видео, опубликованном в X. Дуэйн «Скала» Джонсон​ рассказал, что проблема возникла всего «​через 35-40 минут» после взлета.

Пилот рассказал, что причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики. И Дуэйн Джонсон признался, что хотя пилот пообещал благополучно вернуть его на Гавайи, он очень испугался.

«Пилот сказал, что есть некоторые проблемы, которые мы можем решить, пока находимся в воздухе, а есть и такие, которые не можем, особенно пока - над океаном, и когда компьютер самолета пишет: "Больше не летайте над океаном, вам нужно вернуться на посадку"», - рассказал актер.

Дуэйн признался, что стал думать о плохом и задаваться вопросом: «​Неужели это все?»

Но в итоге он выпил двойную порцию бурбона и, пока самолет не вернулся в аэропорт, не мог успокоиться. А потом заявил, что очень благодарен тому, что снова оказался на земле.

«Потом понимаешь, что ты думаешь и переживаешь о всякой ерунде, которая не имеет значения. Вчера вечером у меня был один из таких моментов. В общем: я благодарен, что снова на земле. Я благодарен, что снова дома на Гавайях. Очень расстроен, что не могу быть там, в Техасе», - резюмировал Дуэйн.

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