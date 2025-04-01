57-летний Ваьдемар, проживавший в социальном доме в Вильянди, не пострадал в январском пожаре - его комната осталась нетронутой, - однако жить там он больше не может. Вальдемар утверждает, что хотел бы остаться в социальном жилье, но его направили в дом престарелых, где он не хочет оставаться. Знакомая Вальдемара, связавшаяся с редакцией, также считает, что ему следовало бы жить в другом месте.
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«БУДУ ЖИТЬ В ПАЛАТКЕ!» ⟩ Мужчина из Вильянди утверждает, что после пожара в социальном доме его насильно отправили в дом престарелых
В редакцию Elu24 написала жительница Вильянди, которая очень обеспокоена судьбой своего давнего знакомого. По ее словам, он вынужден против своей воли жить в пансионате Halliste, расположенном в 28 километрах от Вильянди. Ранее мужчина проживал в социальном доме в Вильянди, где 9 января этого года произошел пожар, в котором погиб человек.