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«БУДУ ЖИТЬ В ПАЛАТКЕ!» Мужчина из Вильянди утверждает, что после пожара в социальном доме его насильно отправили в дом престарелых

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Elmo Riig

57-летний Ваьдемар, проживавший в социальном доме в Вильянди, не пострадал в январском пожаре - его комната осталась нетронутой, - однако жить там он больше не может. Вальдемар утверждает, что хотел бы остаться в социальном жилье, но его направили в дом престарелых, где он не хочет оставаться. Знакомая Вальдемара, связавшаяся с редакцией, также считает, что ему следовало бы жить в другом месте.

В редакцию Elu24 написала жительница Вильянди, которая очень обеспокоена судьбой своего давнего знакомого. По ее словам, он вынужден против своей воли жить в пансионате Halliste, расположенном в 28 километрах от Вильянди. Ранее мужчина проживал в социальном доме в Вильянди, где 9 января этого года произошел пожар, в котором погиб человек.

«Пожар начался в соседней с Вальдемаром квартире. Его жилье практически не пострадала, если не считать легких повреждений от дыма. Основной ущерб пришелся на соседнюю квартиру и общий коридор. В любом случае Вальдемара временно перевели в приют для бездомных, который находится в том же здании, где он провел восемь дней буквально под замком, так как там опасались, что он может сбежать», - рассказывает женщина.

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