«БУДУ ЖИТЬ В ПАЛАТКЕ!» Мужчина из Вильянди утверждает, что после пожара в социальном доме его насильно отправили в дом престарелых

57-летний Ваьдемар, проживавший в социальном доме в Вильянди, не пострадал в январском пожаре - его комната осталась нетронутой, - однако жить там он больше не может. Вальдемар утверждает, что хотел бы остаться в социальном жилье, но его направили в дом престарелых, где он не хочет оставаться. Знакомая Вальдемара, связавшаяся с редакцией, также считает, что ему следовало бы жить в другом месте.