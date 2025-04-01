Роковая ошибка, совершенная в марте 1953 года, навсегда изменила жизни двух мужчин. Лишь семь десятилетий спустя всплыла шокирующая правда: в роддоме их случайно перепутали, чем обрекли одного на бедность, а другого - на жизнь в состоятельной семье.
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ ⟩ Мужчина, выросший в бедности, с помощью ДНК-теста обнаружил, что его жизнь могла сложиться иначе
Японец, выросший в скромных условиях, провел детство в однокомнатной квартире, считая своей матерью женщину, которая его воспитала. У него не было возможности получить качественное образование, поэтому он рано пошел работать на завод, посещал вечернюю школу, а затем устроился водителем грузовика. Он никогда не был женат, а его жизнь превратилась в постоянную борьбу за выживание. Тем временем биологические дети его приемных родителей получили хорошее образование и сделали успешную карьеру.