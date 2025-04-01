ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ Мужчина, выросший в бедности, с помощью ДНК-теста обнаружил, что его жизнь могла сложиться иначе

Японец, выросший в скромных условиях, провел детство в однокомнатной квартире, считая своей матерью женщину, которая его воспитала. У него не было возможности получить качественное образование, поэтому он рано пошел работать на завод, посещал вечернюю школу, а затем устроился водителем грузовика. Он никогда не был женат, а его жизнь превратилась в постоянную борьбу за выживание. Тем временем биологические дети его приемных родителей получили хорошее образование и сделали успешную карьеру.

Правда начала раскрываться только после того, как младшие братья мужчины, выросшего в богатой семье, обратили внимание на то, что внешне он от них отличается. Кроме того, они вспомнили странный эпизод из детства - момент, когда их брат вернулся из больницы в чужой одежде. После смерти родителей они решили сделать ДНК-тест, который подтвердил их подозрения: их «брат» на самом деле не был их биологическим родственником.