ВИДЕО На концерте популярного певца произошла драка между зрительницами

Об инциденте стало известно с видео, опубликованном пользователем в Instagram с ником ukraine_music_song. На кадрах видно, как во время концерта Дмитрия Волканова начинается потасовка между его пылкими поклонницами.

Одна из зрительниц во время исполнения певцом хита «Тебе знайшов» встает и начинает танцевать прямо посреди амфитеатра. Другой поклоннице, сидящей сзади, это не понравилось, и через несколько секунд она схватила танцующую фанатку за волосы. Такое поведение зрительница терпеть не стала и вместе с подругой дала отпор.

Другие же сидевшие рядом зрители продолжали подпевать артисту. Сам Волканов, судя по всему, даже не заметил, что в зрительном зале творится что-то странное.