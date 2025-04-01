В Украине с аншлагом прошел концерт молодого певца Дмитрия Волканова. Но во время исполнения одной из песен в зале между зрительницами произошла неприятная стычка, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ На концерте популярного певца произошла драка между зрительницами
Об инциденте стало известно с видео, опубликованном пользователем в Instagram с ником ukraine_music_song. На кадрах видно, как во время концерта Дмитрия Волканова начинается потасовка между его пылкими поклонницами.
Одна из зрительниц во время исполнения певцом хита «Тебе знайшов» встает и начинает танцевать прямо посреди амфитеатра. Другой поклоннице, сидящей сзади, это не понравилось, и через несколько секунд она схватила танцующую фанатку за волосы. Такое поведение зрительница терпеть не стала и вместе с подругой дала отпор.
Другие же сидевшие рядом зрители продолжали подпевать артисту. Сам Волканов, судя по всему, даже не заметил, что в зрительном зале творится что-то странное.