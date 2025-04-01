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ПОЗДРАВЛЯЕМ! В семье известных эстонских актеров родился второй ребенок

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Лаура и Прийт Выйгемаст летом 2023 года.
Лаура и Прийт Выйгемаст летом 2023 года. Фото: Taavi Sepp / Postimees

В семье эстонских актеров, сыгравших свадьбу минувшим летом, родился сын. 

Прийт Выйгемаст подтвердил изданию Kroonika радостную новость о рождении сына.

Прийт Выйгемаст и Лаура Калле.
Прийт Выйгемаст и Лаура Калле. Фото: Eero Vabamägi

Прийт Вийгемаст и Лаура Калле поженились прошлым летом на прекрасном острове Найссаар. «Брак был естественным ходом событий», - отметила актриса Лаура Калле в интервью Anne & Stiil прошлым летом.

​В 2022 году в их семье родилась дочь.

Впервые как пара они появились на публике осенью 2020 года, когда вместе посетили премьеру отечественного художественного фильма О2.

В 2019 году Выйгемаст и Калле сыграли главные роли в мюзикле Once, сыграв пару влюбленных. Во время постановки мюзикла завязалась дружба, а затем закрутился и роман актеров. Их совместное творчество продолжается, и в феврале в театре «Угала» состоялась премьера нового проекта пары - спектакль «Новая девушка».

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