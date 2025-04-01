ПОЗДРАВЛЯЕМ! В семье известных эстонских актеров родился второй ребенок

Прийт Вийгемаст и Лаура Калле поженились прошлым летом на прекрасном острове Найссаар. «Брак был естественным ходом событий», - отметила актриса Лаура Калле в интервью Anne & Stiil прошлым летом.

Впервые как пара они появились на публике осенью 2020 года, когда вместе посетили премьеру отечественного художественного фильма О2.

В 2019 году Выйгемаст и Калле сыграли главные роли в мюзикле Once, сыграв пару влюбленных. Во время постановки мюзикла завязалась дружба, а затем закрутился и роман актеров. Их совместное творчество продолжается, и в феврале в театре «Угала» состоялась премьера нового проекта пары - спектакль «Новая девушка».