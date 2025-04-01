Сегодня многие поспешили поздравить в комментариях к фото художницу и автора детских книг Мари Оясаар-Парве с беременностью. Другие же предположили, что ожидание четвертого ребенка - это первоапрельская шутка. «Это и шутка, и нет, потому что на самом деле мне несколько раз становилось довольно грустно, когда меня поздравляли», - признается Оясаар в откровенном посте.
«Не могу держать это в себе»: фотографии, опубликованные эстонской писательницей в соцсетях, вызвали настоящую путаницу
Мать троих детей Мари Оясаар-Парве во вторник утром опубликовала в Instagram пост, в котором показала фотографии своего живота. На первый взгляд могло показаться, что Мари ждет ребенка. «Я не могу держать это в себе», - написала она под снимками.
Многие поспешили поздравить ее с беременностью.
Свои пожелания отправили и несколько известных личностей. «Ты волшебная женщина, Мари!» - прокомментировала телеведущая Кети Уйбомяги. Певица Геттер Яани тоже отметилась в комментариях, добавив эмодзи в виде сердца. «Ой, Марике, ты потрясающая мама, и здорово, что еще одна душа сможет это испытать», - написал кто-то.
Однако нашлись и те, кто заподозрил, что это первоапрельская шутка.
«Цитируя классиков: "Ну, если вы не шутите, то это очень даже хорошая шутка"».
Несколько часов спустя Оясаар дополнила свою первоначальную публикацию.
«Я планировала сделать этот пост уже некоторое время назад. В социальных сетях обычно показывают те моменты, когда все хорошо и есть повод поделиться этим с другими. Но в реальной жизни очень много и таких моментов, которыми не особо хочется делиться со всеми. В то же время бывают ситуации, когда возникает вопрос: а стоит ли поднять эту тему публично, чтобы услышать мнение других женщин? А может, это просто поможет кому-то лучше понять свое тело. Эти фотографии сделаны в конце прошлого лета», - пишет она.
«Меня неоднократно спрашивали, как я тренируюсь, чтобы сохранить свою хорошую фигуру. Но в то же время меня примерно так же часто поздравляют с беременностью. В один момент я чувствую себя прекрасно и хвалю свое тело, потому что действительно тренируюсь почти каждый день. А потом кто-то практически похлопывает меня по животу и желает счастья. Конечно, я смотрю с удивленным выражением лица, а внутри что-то каждый раз рушится...»
«У меня появилось ощущение, что я уже не смогу вернуть свое тело в ту же форму, которая была до беременностей. У меня было три экстренных кесаревых сечения, и в этом году я обратилась в Kõhukliinik, чтобы узнать у врача, что же мне делать. В итоге получила диагноз: нижние мышцы живота находятся в спящем состоянии. Более того, чем чаще я тренируюсь, тем больше укрепляю верхние мышцы живота, а нижняя часть становится еще более округлой».
Она рассказывает, что уже почти два месяца выполняет специальные упражнения, чтобы восстановить мышцы живота.
«Мне приходится прилагать большие усилия, чтобы держать мышечный корсет в напряжении. И хотя я сама чувствую себя лучше, а это и есть моя цель, на Бали одна сотрудница спа предположила, что я, наверное, чувствительна к запахам из-за бушующих гормонов. И бросила взгляд на мой живот. Я глубоко вдохнула и тут же с прямой спиной вышла из своих разочарованных мыслей», - пишет Оясаар.
«Есть проблемы и посерьезнее. У меня трое здоровых детей. Я вынашивала их всех, и теперь не могу ожидать, что мое тело полностью вернется в то состояние, в котором оно было до первой беременности. Я благодарна своему телу, и, возможно, этот мягкий живот останется со мной навсегда», - признает она.
Оясаар понимает, что у каждой женщины своя история, но ей просто хотелось поделиться своей. «Я планировала сделать это, когда у меня будет идеально плоский, подтянутый живот, чтобы показать фотографии "до" и "после"... Но, возможно, тогда я бы не смогла этим поделиться. В любом случае, я надеюсь, что этот пост заставит тебя поблагодарить свое тело и сосредоточиться на его здоровье, а не только на внешнем виде».
В завершение публикации она добавляет, что поздравления пока неуместны. «Я обязательно сообщу, если что-то изменится, ведь у нас с Йеспером сейчас совсем другие планы - мы собираемся путешествовать и растить наших детей».
В семье Мари и Йеспера растут трое детей. Самый младший появился на свет в начале 2022 года.
Пара обручилась в 2019 году на Бали. Свадебное торжество прошло 21 июля 2022 года в лесах Хийумаа.