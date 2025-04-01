«Не могу держать это в себе»: фотографии, опубликованные эстонской писательницей в соцсетях, вызвали настоящую путаницу

«Меня неоднократно спрашивали, как я тренируюсь, чтобы сохранить свою хорошую фигуру. Но в то же время меня примерно так же часто поздравляют с беременностью. В один момент я чувствую себя прекрасно и хвалю свое тело, потому что действительно тренируюсь почти каждый день. А потом кто-то практически похлопывает меня по животу и желает счастья. Конечно, я смотрю с удивленным выражением лица, а внутри что-то каждый раз рушится...»

«У меня появилось ощущение, что я уже не смогу вернуть свое тело в ту же форму, которая была до беременностей. У меня было три экстренных кесаревых сечения, и в этом году я обратилась в Kõhukliinik, чтобы узнать у врача, что же мне делать. В итоге получила диагноз: нижние мышцы живота находятся в спящем состоянии. Более того, чем чаще я тренируюсь, тем больше укрепляю верхние мышцы живота, а нижняя часть становится еще более округлой».

Она рассказывает, что уже почти два месяца выполняет специальные упражнения, чтобы восстановить мышцы живота.