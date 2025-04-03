«НАПОЛЕОН» КОВАРЕН! Терапевт по питанию раскрыла неожиданный способ избавиться от тяги к сладкому

Почему нас тянет к сладкому, когда грустно, и как эмоции незаметно управляют пищевыми привычками - об этом в студии Limon LIVE рассказала терапевт по питанию Александра Гаген.

Если обратиться к статистике, то, увы, рацион жителей нашей страны далек от идеала. «Жители Эстонии любят мясо, употребляют очень много молочных продуктов, - говорит Гаген. - Сладкое и жирное, к сожалению, тоже находятся в центре нашего питания».

Терапевт по питанию Александра Гаген: «Когда мы спокойны и удовлетворены, можем равнодушно пройти мимо торта». Фото: Madis Veltman

Одна из наиболее распространенных вредных привычек - вечерний зажор. Многие знакомы с ситуацией, когда после рабочего дня хочется устроиться перед телевизором с чем-нибудь сладеньким, хрустящим, жирным - одним словом, вредным.

По словам специалиста, чаще всего так мы заедаем стресс, скуку, одиночество или душевную боль. Корни этой проблемы нередко уходят в детство, особенно если родители в качестве утешения предлагали ребенку конфету.

Терапевт по питанию рассказывает ведущей, как коварен торт «Наполеон». Фото: Madis Veltman

То, что еда может приносить эмоциональное облегчение, - не миф, отмечает Александра Гаген.

«В организме есть системы, которые можно назвать естественными болеутоляющими, - объясняет она. - Если определенные рецепторы мозга активируются при употреблении сладкого, это действительно может давать ощущение облегчения. В такой момент мозг как бы ставит галочку: "Мы съели мороженое - стало легче, боль в душе притупилась"».

Коварно, что именно во время стресса чувствительность к сладкому повышается. «Когда мы спокойны и удовлетворены, можем равнодушно пройти мимо торта, - говорит Гаген. - Но если мы в напряжении, он вызовет бурю эмоций».

Кстати, проще всего «подсесть» на определенные продукты, например, на торт «Наполеон».

Александра Гаген рассказывает, что теплый душ может снять тягу к сладкому. Фото: Madis Veltman

Как же снизить тягу к сладкому? Отличный способ - горячий душ или ванна по вечерам. «Это своеобразный ритуал, который помогает расслабиться и уменьшить желание перекусить чем-то вредным», - говорит эксперт.

А вот начинать менять пищевые привычки с понедельника - не лучшая идея. «Все, что мы начинаем с понедельника, как правило, быстро сходит на нет. Лучше всего начинать с четверга!» - советует Александра Гаген.

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