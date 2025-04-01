Известная российская певица Алла Пугачева, которая в 2022 году публично осудила политику Кремля и выступила против войны в Украине, неожиданно снова запела. Долгое время звезда не выпускала новых композиций, а сейчас представила сразу два релиза, в которых спела о войне, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Пугачева снова запела и выпустила песни о войне
Исполнительница выпустила русскоязычные песни «Мама» и «Поцелуй войны». Хотя Пугачева и осуждала войну, сейчас она редко высказывается на эту тему, поэтому песни, посвященные войне, стали неожиданностью от певицы. Правда, в них она не выразила четкой позиции.
Российские СМИ пишут, что в одной из композиций Пугачева поет о Второй мировой войне, а в другой - о матерях, которые потеряли сыновей на фронте. Стало известно, что песни были опубликованы впервые 29 марта в интернет-сообществе, «приближенном к исполнительнице», но потом они были удалены «до официального релиза».
«Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной. От волны от взрывной не спастись глубиной», - звучит в песне.
В песне «Мама» есть диалог матери и ее погибшего на войне сына. «Ты далеко, далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь. Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь. Мам, для тебя я жив, слышишь, мама, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил», - поет артистка в песне.