ВИДЕО Пугачева снова запела и выпустила песни о войне

Исполнительница выпустила русскоязычные песни «Мама» и «Поцелуй войны». Хотя Пугачева и осуждала войну, сейчас она редко высказывается на эту тему, поэтому песни, посвященные войне, стали неожиданностью от певицы. Правда, в них она не выразила четкой позиции.

Российские СМИ пишут, что в одной из композиций Пугачева поет о Второй мировой войне, а в другой - о матерях, которые потеряли сыновей на фронте. Стало известно, что песни были опубликованы впервые 29 марта в интернет-сообществе, «приближенном к исполнительнице», но потом они были удалены «до официального релиза».

«Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной. От волны от взрывной не спастись глубиной», - звучит в песне.

В песне «Мама» есть диалог матери и ее погибшего на войне сына. «Ты далеко, далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь. Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь. Мам, для тебя я жив, слышишь, мама, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил», - поет артистка в песне.​