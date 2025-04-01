18+ Александр Гудков и звезда Comedy Woman везут в Таллинн искрометную комедию

«Солнечная линия» - это терапевтическая комедия в одном действии по пьесе Ивана Вырыпаева - искрометная, ироничная, обнажающая механизмы, которые со дня сотворения мира мешают мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга.

Роли супругов исполняют обожаемые публикой Наталья Еприкян и Александр Гудков - популярные актеры и участники многих телевизионных и интернет шоу.

Муж и жена застревают в собственном доме до самого утра, пытаясь найти выход из семейного кризиса. Они уже давно потеряли контакт друг с другом и только искренний разговор, в котором смещаются привычные роли и представления о семейной жизни способен дать их отношениям новый импульс и помочь пересечь ту самую солнечную линию, символически разделяющую пространство между ними.

Из простой семейной темы пьеса переходит к разговору о самом актуальном вопросе сегодняшнего дня - проблеме коммуникации между живыми существами на этой планете. Тексты Вырыпаева запоминаются ритмом монологов и диалогов, самоиронией и в то же время жесткими трагическими поворотами сюжета. Все как в жизни, где человека обуревают страх и горечь, радость и веселье.

Билеты уже в продаже в Piletikeskus. Возрастное ограничение: 18+

Внимание! В спектакле присутствует ненормативная лексика.