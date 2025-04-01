Букмекеры сделали ставки на первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025, который состоится уже 15 мая. Из турнирной таблицы стало известно, какие шансы у Томми Кэша попасть в гранд-финал.
Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала Евровидения-2025
В этом году в первом полуфинале конкурса будут выступать 15 стран, только десять из которых смогут попасть в гранд-финал. По оценкам букмекеров, в пятерку фаворитов сейчас входят Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина и Албания.
Возможность Эстонии на победу в первом полуфинале букмекеры оценивают в 11 процентов.
За главную награду конкурса также смогут побороться Бельгия, Польша, Кипр, Норвегия, Сан-Марино, Хорватия и Азербайджан. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у Словении, Исландии и Португалии.