Туристы массово отменяют поездки в США

В недавнем отчете исследовательской компании Tourism Economics прогнозируется, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,5%, вместо роста почти на 9%, как прогнозировалось ранее. Дальнейшее ужесточение тарифных и торговых войн может привести к еще большему сокращению международного туризма, что может снизить доходы США от въездного туризма на 18 миллиардов долларов уже в этом году.

Издание отмечает, что уже есть некоторые свидетельства отмены туристических поездок в США. С тех пор как Трамп объявил о введении 25 процентных пошлин на многие канадские товары, число канадцев, пересекающих границу на некоторых пунктах пропуска, сократилось в некоторые дни на 45% по сравнению с прошлым годом.

Тем временем, Air Canada объявила о сокращении рейсов по некоторым направлением отдыха в США, включая Лас-Вегас, с марта, поскольку спрос на них снижается. А ведь именно Канада является крупнейшим источником международных туристов в США.

Согласно мартовскому опросу канадского исследователя рынка Leger, 36% канадцев, которые планировали поездки в США, уже отменили их. А, по данным аналитической компании OAG, количество бронирований билетов на рейсы из Канады в США сократилось более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторые потенциальные посетители называли в качестве одной из причин отмены поездок неблагоприятный политический климат в США, включая гневную риторику об иностранцах, мигрантах и ​​сообществе ЛГБТК+.