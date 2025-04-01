«Успела до смерти утомить своими выходками»: Журналист известной во всем мире газеты высмеяла Меган Маркл

«Каждое утро я просыпаюсь и молюсь, чтобы Меган не сказала ничего глупого, но почти каждое утро мои молитвы напрасны. Миссис Сассекс потратила кучу лет и чьи-то миллионы на запуск бренда As Ever. При этом она уже успела утомить нас до смерти своими отчаянно-домашними выходками и лайфхаками», - написала Роуз в статье.

Также она отметила странность некоторых советов Маркл: «И в итоге ее гениальная мысль - вымой банку из-под джема и сложи в нее ручки? Не знаю, что скажут ее друзья - может, они утонченнее моих. Но мои бы посмотрели и спросили: «Почему у тебя на столе ручки в банке из-под варенья? Может, пора сходить в "Икею"?»

Ранее Меган также критиковал Грейдон Картер, занимавший пост главного редактора Vanity Fair с 1992 по 2017 год. Он назвал Маркл оторванной от реальности.

Критики и пользователи соцсетей постоянно упрекают Меган Маркл в неискренности и желании казаться лучше, чем есть на самом деле.

Последнее шоу герцогини Сассекской «С любовью, Меган» вызвало волну негатива: зрители были возмущены съемкой в декорациях, наигранным поведением и советами, далекими от реальности. ​Многим также не понравилось, что в шоу про свою жизнь Меган не показала ни принца Гарри, ни детей.