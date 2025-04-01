Можно ли жарить яичницу на сливочном масле: об этом необходимо знать каждому

В эксперименте приняли участие мужчины и женщины зрелого возраста, их разделили на группы. Одной группе предлагали жарить яйца и овощи на сливочном масле, другой - на растительном.

После завершения эксперимента у испытуемых взяли кровь на анализ для определения уровня холестерина. Удивительно, но результаты анализов участников исследования обеих групп практически не отличались. Уровень холестерина повышался практически одинаково у тех, кто ел жареные продукты на сливочном масле, и у тех, кто употреблял оливковое, подсолнечное и кукурузное масло.

Однако после обнародования результатов исследования врачи стали настаивать на сокращении употребления жиров растительного и животного происхождения.

Выходит, что яйца можно жарить на сливочном масле и не беспокоиться, что оно может быть вредным для организма. А вот с жаркой на растительном масле нужно быть осторожными. Поскольку при высоких температурах растительное масло окисляется и в нем появляются канцерогенные вещества, что негативно влияет на уровень холестерина в крови, увеличивая количество клеток холестерина.

Гастроэнтерологи все же рекомендуют жарить яичницу на сковороде с антипригарным покрытием без растительного масла, чтобы не повышать уровень «плохого» холестерина в крови.