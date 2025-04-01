ВЕЗУНЧИКИ МЕСЯЦА Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, что их ждет в апреле

Меркурий, ответственный за общение и поездки, перестанет ретроградить 7 апреля. Начиная с 10 числа месяца можно смело начинать новые проекты. А с 18 апреля есть повод серьезно увлечься и даже окунуться в весенние романы. Некоторые из них способны довести до желания быть долго вместе.

Венера - менеджер по романтике и повелительница удовольствий - выйдет из ретроградного транса 14 числа, но несколько дней ей необходимы для разгона. Если вы давно планировали довести себя до совершенства с помощью косметических процедур, стоит начать их планировать не раньше середины месяца.