Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на апрель 2025 года специально для читателей портала Limon.ee. По словам астролога, это месяц, с которого у многих начнется новый этап жизни.
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ВЕЗУНЧИКИ МЕСЯЦА ⟩ Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, что их ждет в апреле
Меркурий, ответственный за общение и поездки, перестанет ретроградить 7 апреля. Начиная с 10 числа месяца можно смело начинать новые проекты. А с 18 апреля есть повод серьезно увлечься и даже окунуться в весенние романы. Некоторые из них способны довести до желания быть долго вместе.