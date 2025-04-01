41-летняя Вирджиния Джуффре, жертва банды Джеффри Эпштейна, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, утверждает, что ей осталось жить четыре дня после автокатастрофы с участием школьного автобуса, пишет «Фокус».
ФОТО ⟩ Осталось жить четыре дня: женщина, обвинившая брата Карла III в сексуальном насилии, попала в ДТП
Шокирующим постом Вирджиния Джуффре, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, поделилась в Instagram. Вирджиния опубликовала фото с больничной палаты, где она вся в синяках и травмах.
Джуффре рассказала подробности ДТП и о своем состоянии:
«Когда водитель школьного автобуса едет на вас со скоростью 110 км, когда мы замедляемся перед поворотом, то неважно, из чего сделана ваша машина, это все равно что консервная банка. У меня почечная недостаточность, мне дали четыре дня жизни, переведя меня в специализированную больницу по урологии. Я готова уйти, только не раньше, чем увижу своих детей в последний раз, но вы знаете, что говорят о желаниях. Д*рьмо в одной руке и желание в другой, и я гарантирую, что в конце дня это все равно будет д*рьмом. Спасибо всем вам за то, что вы - замечательные люди мира, и за то, что вы стали большой частью моей жизни. Да благословит вас всех Бог».
В свое время Джуффре сказала, что Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл продали ее, когда она была 17-летним подростком, богатым и влиятельным мужчинам, включая принца Эндрю. В 2021 году Виктория подала на него в суд в Нью-Йорке. В иске утверждалось, что королевская особа трижды заставляла ее заниматься с ним сексом в период с 1999 по 2002 год в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове в Карибском море, принадлежащем Эпштейну.
Напомним, что Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Нью-Йорка, ожидая суда по обвинению в торговле детьми в сексуальном плане.
«Я призываю принца Эндрю к ответственности за то, что он со мной сделал. Влиятельные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы поймут, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, выступая и требуя справедливости», - заявляла жертва.
Брат короля Карла III неоднократно отрицал какие-либо обвинения в свой адрес.
«Я не помню, чтобы когда-либо встречался с этой леди, вообще никогда. Этого просто никогда не было», - утверждал он в интервью «Би-би-си» в 2019 году. После негативной реакции на интервью сын королевы Елизаветы II объявил, что отойдет от государственных обязанностей. Его репутация очень серьезно пострадала.
Несмотря на резонанс, в феврале 2022 года Виктория и принц достигли внесудебного урегулирования. Сумма не разглашается.
Сейчас сообщница Эпштейна, Максвелл, отбывает 20-летний срок после того, как в 2021 году ее признали виновной в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации в связи с Эпштейном. Джуффре же основала некоммерческую организацию Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), которая оказывает поддержку жертвам сексуального насилия.