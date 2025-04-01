ФОТО Осталось жить четыре дня: женщина, обвинившая брата Карла III в сексуальном насилии, попала в ДТП

«Когда водитель школьного автобуса едет на вас со скоростью 110 км, когда мы замедляемся перед поворотом, то неважно, из чего сделана ваша машина, это все равно что консервная банка. У меня почечная недостаточность, мне дали четыре дня жизни, переведя меня в специализированную больницу по урологии. Я готова уйти, только не раньше, чем увижу своих детей в последний раз, но вы знаете, что говорят о желаниях. Д*рьмо в одной руке и желание в другой, и я гарантирую, что в конце дня это все равно будет д*рьмом. Спасибо всем вам за то, что вы - замечательные люди мира, и за то, что вы стали большой частью моей жизни. Да благословит вас всех Бог».