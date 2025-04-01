Названы пять ежедневных силовых упражнений, чтобы быть в форме после 50 лет

Как часто это делать: 2-3 подхода, 10-12 повторений.

Почему это помогает: улучшает осанку и в целом укрепляет плечи, грудь и туловище.

Для упрощения занятия встаньте ближе к стене, чтобы уменьшить сопротивление, а для усложнения - для большего сопротивления отодвиньте ноги дальше от стены. Чтобы усложнить упражнение, попробуйте отжимания на коленях, а затем отжимания на полу.

Ошибки, на которые следует обратить внимание: дайте локтям немного согнутыми и не раздвигайте их слишком широко. Постарайтесь держать тело прямо (как в планке), не опуская бедра.

Подъем коленей сидя

Как делать правильно: начните с того, что сядьте прямо на стул и поставьте ступни на пол. Медленно поднимите одно колено к груди, удерживая спину прямой, и удерживайте в течение секунды. Опустите колено обратно в исходное положение и повторите с другой стороны.

Как часто это делать: 3-4 подхода, 10-12 повторений.

Почему это помогает: это упражнение улучшает равновесие и подвижность, одновременно укрепляя корпус и сгибатели бедра.

Чтобы упростить упражнение можно уменьшить высоту, на которую может быть поднято колено. Для усложнения -удерживайте подъем еще 3–5 секунд, прежде чем опустить его обратно. Не стесняйтесь добавлять утяжелители для лодыжек, чтобы увеличить сопротивление.

Ошибки, на которые следует обратить внимание: держите спину прямо и не допускайте наклона назад.

Подъем на носки