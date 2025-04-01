​Умер звезда фильма «Безумный Макс»

Артиста не стало в воскресенье, 30 марта. Печальное известие подтвердила его жена на официальной странице актера в Instagram. Избранница Нортона написала, что опустошена из-за случившегося в ее семье горя. Она отметила, что поклонники и коллеги актера сейчас тоже шокированы произошедшим. Впрочем, она попросила дать ей время, чтобы она могла смириться со своим горем.

«Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни… Я воспользуюсь этим временем, чтобы смириться с моей большой потерей», - прокомментировала жена актера.

Ричард Нортон ушел из жизни в возрасте 75 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Его близкие избегают комментариев.

Нортон - американский актер австралийского происхождения. Он снялся в таких картинах, как «Безумный Макс: Дорога гнева», «Спартак: Война проклятых», «Мистер Крутой» и других. Кроме того, артист был специалистом по боевым искусствам, поэтому довольно часто работал не в кадре. В частности, Нортон ставил трюки и плодотворно работал со звездой Голливуда Джеки Чаном.