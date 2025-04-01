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Известный певец упал на сцене во время концерта и умер

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Известный турецкий певец Волкан Конак в возрасте 58 лет скончался прямо во время своего выступления. Это произошло поздним вечером в воскресенье в городе Искеле (Северный Кипр). О смерти турецкой звезды сообщило издание Turkiye Today. Информацию подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.

Сообщается, что после того, как певец упал на сцене, до приезда экстренных служб на месте ему оказали помощь зрители. Прибывшие медики доставили артиста в больницу в 00:17, однако уже в 00:42 они были вынуждены констатировать смерть звезды.

После скоропостижной смерти Волкана Конака пользователи социальных сетей раскритиковали место проведения концерта из-за того, что организаторы не предусмотрели присутствие дежурной бригады медиков с дифиблилляторами.

Зрители концерта Конака утверждают, что помещение было переполненным людьми и плохо проветриваемым. Известный как Kuzeyin Oglu (Сын Севера) Волкан Конак был значимой фигурой в мире турецкой народной музыки. Он родился в Трабзоне и учился в Государственной консерватории турецкой музыки Стамбульского технического университета.

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