Известный турецкий певец Волкан Конак в возрасте 58 лет скончался прямо во время своего выступления. Это произошло поздним вечером в воскресенье в городе Искеле (Северный Кипр). О смерти турецкой звезды сообщило издание Turkiye Today. Информацию подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.
Известный певец упал на сцене во время концерта и умер
Сообщается, что после того, как певец упал на сцене, до приезда экстренных служб на месте ему оказали помощь зрители. Прибывшие медики доставили артиста в больницу в 00:17, однако уже в 00:42 они были вынуждены констатировать смерть звезды.
После скоропостижной смерти Волкана Конака пользователи социальных сетей раскритиковали место проведения концерта из-за того, что организаторы не предусмотрели присутствие дежурной бригады медиков с дифиблилляторами.
Зрители концерта Конака утверждают, что помещение было переполненным людьми и плохо проветриваемым. Известный как Kuzeyin Oglu (Сын Севера) Волкан Конак был значимой фигурой в мире турецкой народной музыки. Он родился в Трабзоне и учился в Государственной консерватории турецкой музыки Стамбульского технического университета.