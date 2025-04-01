Персонал ирландского ресторана Luvida разыграл генерального директора бюджетной авиакомпании Ryanair Майкла О’Лири, включив в счет за обед дополнительные сборы, сообщает dublinlive.ie.
Главе Ryanair в ресторане выставили счет за дополнительные услуги
Авиакомпания Ryanair известна своими многочисленными дополнительными сборами, что часто вызывает недовольство у пассажиров, поэтому когда О’Лири пришел поужинать в ирландское заведение Luvida, официанты решили подшутить над ним.
Ресторан сообщил 64-летнему боссу Ryanair, что во время его визита они взимают с него дополнительную плату за «дополнительное место для ног» (7,95 евро), «приоритетную посадку» за столик (9,95 евро) и «резервацию тихой зоны» (19,95 евро).
Авиакомпания О’Лири печально известна тем, что на протяжении многих лет вводит множество дополнительных сборов за такие вещи, как выделенные места, приоритетная посадка, распечатка посадочных талонов в аэропорту и позднее прибытие на регистрацию.
Общий счет составил 142,30 евро.
Реальный заказ включал бутылку пино гриджио, креветки в кляре, тост с грибами и блюдо из морского окуня. Сборы были добавлены в шутку, и в итоге О’Лири не пришлось платить дополнительные деньги. «Мы собирались так сделать, но струсили», - сказала менеджер ресторана Марика Чочианвуич, добавив с улыбкой, что в следующий раз ему не удастся обойтись без оплаты.
Босс Ryanair, похоже, на мгновение почувствовал себя пассажиром своей авиакомпании - но не в самолете, а в ресторане. Однако шутку он оценил. И даже сфотографировался с менеджером Марикой Чочианвуич.