Стало известно, вернется ли Меган Фокс к отцу своего ребенка после его измены

«Независимо от того, как они относились друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Они общаются», - отметил инсайдер.

Но инсайдер также отметил, что 38-летняя звезда не хочет возобновлять романтические отношения с бывшим. Сейчас Фокс все внимание направила на материнство.

«Певец хотел бы помириться, но Меган твердо стоит на своем решении двигаться дальше. Она больше не видит будущего с ним. Она больше не хочет ставить себя в то же положение с ним. Она хочет разорвать этот цикл», - говорят инсайдеры.

Что известно о личной жизни Меган Фокс

Меган уже воспитывает троих сыновей от бывшего мужа-актера Брайана Остина Грина, с которым была 10 лет в браке. После развода актриса состояла в отношениях с Колсоном Бейкером. В ноябре 2024 года она рассказала о своей беременности, однако за несколько месяцев до родов объявила о разрыве с рэпером из-за его многочисленных измен.