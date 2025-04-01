64-летняя Синди Гэллоп рассказала, что не принимала осознанного решения встречаться исключительно с мужчинами младше себя - все произошло естественно. Со временем она поняла, что такой образ жизни ей идеально подходит, а молодые мужчины ее просто обожают, , пишет Daily Mail.
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ФОТО ⟩ «Они меня обожают!» 64-летняя женщина встречается только с мужчинами младше
64-летняя Синди призналась, что встречается только с мужчинами младше себя, потому что ее ровесники не способны угнаться за ней в спальне.