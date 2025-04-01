ФОТО «Они меня обожают!» 64-летняя женщина встречается только с мужчинами младше

64-летняя Синди Гэллоп рассказала, что не принимала осознанного решения встречаться исключительно с мужчинами младше себя - все произошло естественно. Со временем она поняла, что такой образ жизни ей идеально подходит, а молодые мужчины ее просто обожают, , пишет Daily Mail.