Как подготовить суставы и мышцы к активной весне без травм

Как это сделать? Как возобновить занятия спортом, не забывая о безопасности? В этой статье мы дадим вам практические советы о том, как постепенно восстановить гибкость и силу тела, чтобы весна была не только красивой, но и полной сил и здоровья.

Что я могу сделать, чтобы избежать травм?

Когда зимняя спячка закончилась и природа начинает просыпаться, наши тела скучают по активной жизни. Однако после зимнего бездействия суставы и мышцы могут стать тугими и менее гибкими. Важно понять, как правильно подготовить тело, чтобы избежать травм и повреждений, которые часто возникают при внезапном начале более активной деятельности.

«Когда вы начинаете тренироваться, не стоит увеличивать нагрузку слишком быстро - это один из самых распространенных факторов травматизма.

Если весной вы планируете начать бегать или заниматься другими видами спорта, особенно важно позаботиться о состоянии мышц и суставов перед тренировкой. Рекомендуется начать с легких упражнений на растяжку и подвижность, так как если суставы будут напряжены, когда вы быстро начнете заниматься спортом, это может привести к дискомфорту и даже травмам в долгосрочной перспективе», - предупреждает фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Растяжка - для безопасности и хорошего самочувствия