Когда одна мать пришла забрать своего маленького сына из школы, ее ждала беседа с учителем. «Ваш сын ошеломил нас всех, рассказав классу, чем вы занимаетесь на работе», - начал разговор учитель. Диалог был настолько неловким, что матери хотелось провалиться сквозь землю.
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Неловкий момент в школе: мальчик рассказал учительнице о «тайной» работе своей матери
Честность детей порой бывает забавной, а порой - неловкой, но, безусловно, она всегда удивляет родителей. Так, во время разговора с учителем своего ребенка Авроре стало стыдно после того, так как сын рассказал о ее работе. «Моя мама снимает видео в своей спальне, но только тогда, когда меня нет дома», - заявил в школе мальчик.