Неловкий момент в школе: мальчик рассказал учительнице о «тайной» работе своей матери

Честность детей порой бывает забавной, а порой - неловкой, но, безусловно, она всегда удивляет родителей. Так, во время разговора с учителем своего ребенка Авроре стало стыдно после того, так как сын рассказал о ее работе. «Моя мама снимает видео в своей спальне, но только тогда, когда меня нет дома», - заявил в школе мальчик.