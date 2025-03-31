ФОТО И ВИДЕО «Чтобы остаться в живых»: муж-шаман норвежской принцессы сообщил о тяжелой болезни​

Дурек страдал тяжелым заболеванием почек почти три десятилетия, и спиритуалист ранее утверждал, что это однажды привело к остановке сердца. В 2002 году он сообщил, что умер от почечной недостаточности и вернулся к жизни, решив связать себя с шаманством.

В 2012-м духовный целитель, который то называет себя «шаманом третьего, то шестого поколения», собрал более 20 тысяч долларов на операцию по пересадке почки, а его донором стала его сестра Анджела. Сбор средств поддержал его жених, массажист Хэнк Гринберг, с которым он состоял в отношениях в течение восьми лет с 2007 года.​

Все закончилось, когда Дурека арестовали в 2015 году за нападение на Гринберга в их доме в Калифорнии. Позже Хэнк назовет своего бывшего жениха «нехорошим человеком».

Самопровозглашенный духовный лидер ранее жаловался на ряд проблем со здоровьем, в частности, связанных с почками. В августе прошлого года он заявил:

«У меня было много проблем с давлением, и я был склонен к инфекциям с самого детства. Я жил в таких странах, как Израиль, во время войн и подвергался физическому насилию в детстве - многие из этих факторов сломали мою систему».

Несколько лет назад он потерял пересаженную почку. Теперь он проходит диализ три раза в неделю, чтобы остаться в живых.